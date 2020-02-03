с чего всё началось

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество В Сербии ввели комендантский час Белград, 17 марта 2020, 22:58 — REGNUM Комендантский час введён сербскими властями на фоне распространения вируса COVID-19, заявил 17 марта в публичном выступлении президент Сербии Александр Вучич.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Космос Впервые со спутника отправлено сообщение на обычный смартфон Впервые в мире текстовое сообщение передано со спутника на орбите Земли на обычный смартфон на Земле, 18 марта сообщает частная компания Lynk в пресс-релизе.

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Политика Путин вручил госнаграды строителям Крымского моста Награждены 13 отличившихся строителей. Они получили из рук президента ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.

Политика Путин подписал указ об отставке замдиректора ФСИН Максименко "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - говорится в сообщении.

Общество «Аэрофлот» сократит полеты в США "С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.

Авто В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka X Американский автомобильный гигант Opel объявил о планах представить публике усовершенствованную модель Opel Mokka X. Однако пользователи уже могут рассмотреть шпионские снимки, сделанные во время тестовых заездов автомобиля.