Гаджеты
КоммерсантъSony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
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с чего всё началось
Японская корпорация Sony опубликовала характеристики своей консоли следующего поколения — PlayStation 5. А буквально за пару дней до этого подробности о своей Xbox Series X рассказала и Microsoft.Телеканал RTVI13:57
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