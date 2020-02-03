с чего всё началось

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Музыка Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020» Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Общество «Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.

Энергетика Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.

Киберспорт Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Общество РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

Шоу-бизнес Волочкова назвала средство от коронавируса Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Футбол Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает» Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам.