Гаджеты
КоммерсантъSony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
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с чего всё началось
Японская корпорация Sony опубликовала характеристики своей консоли следующего поколения — PlayStation 5. А буквально за пару дней до этого подробности о своей Xbox Series X рассказала и Microsoft.Телеканал RTVI13:57
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Комментарии
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Энергетика
Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года
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Киберспорт
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Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
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Политика
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От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
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Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Футбол
Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает»
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Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».