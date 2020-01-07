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РИА НовостиSony раскрыла особенности PlayStation 5
Консоль нового поколения получит специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержку трассировки лучей. Приставка поступит в продажу в конце 2020 года. Во время презентации компания представила и официальный логотип PlayStation 5.
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