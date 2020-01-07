Игры
РИА НовостиSony раскрыла особенности PlayStation 5
Консоль нового поколения получит специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержку трассировки лучей. Приставка поступит в продажу в конце 2020 года. Во время презентации компания представила и официальный логотип PlayStation 5.
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Теннис
Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Политика
WP узнала о подготовке США санкций против Ирака
Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Наука
Искусственный интеллект обогнал врачей в точности диагностики рака
Система искусственного интеллекта (ИИ), разработанная компанией Google, показала впечатляющие результаты диагностики рака молочной железы на основе данных маммографического скрининга.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Футбол
Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»
Общество
В праздновании Рождества по всей стране участвовали 2,3 млн человек
По ее данным, в ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христов, участвовали 2,3 миллиона человек.
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
Авто
Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой
Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Теннис
Самсонова одолела чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Кино
«Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Политика
Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.