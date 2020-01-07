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РИА НовостиРИА НовостиSony раскрыла особенности PlayStation 5

Консоль нового поколения получит специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержку трассировки лучей. Приставка поступит в продажу в конце 2020 года. Во время презентации компания представила и официальный логотип PlayStation 5.
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Sony назвала основные особенности PlayStation 5

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Стала известна дата начала предварительных продаж PlayStation 5

Ferraвчера в 05:39
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Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
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Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
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В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

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Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»

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В праздновании Рождества по всей стране участвовали 2,3 млн человек

По ее данным, в ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христов, участвовали 2,3 миллиона человек.
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Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
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Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
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По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
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Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

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В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
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