Гаджеты

Газета.RuГазета.RuSony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале PlayStation. Американский дизайнер видеоигр Марк Черни подробно рассказал о системной архитектуре PS5 и о том, как она будет определять будущее игр.
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Шрейер о презентации PlayStation 5 – маркетинг Sony сделал все очень плохо

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Sony раскрыла характеристики новой PlayStation

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Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

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Российская газета13:18

Sony раскрыла детали новой Sony PlayStation 5

Astera16:11
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