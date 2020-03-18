Гаджеты
Газета.RuSony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале PlayStation. Американский дизайнер видеоигр Марк Черни подробно рассказал о системной архитектуре PS5 и о том, как она будет определять будущее игр.
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Шрейер о презентации PlayStation 5 – маркетинг Sony сделал все очень плохо
Городской портал Новый Нижний21:00
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Комментарии
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 16 человек
Число подтвержденных случаев коронавируса на Украине выросло до 16, сообщил минздрав.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Здоровье
Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса
Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Общество
Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно
Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля).
Технологии
К тестированию сетей 5G приступят в России
Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
В Абакане ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Абакана в связи с распространением коронавируса, сообщили 18 марта в администрации города.
Гаджеты
Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere
Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В Якутии судом восстановлены права несовершеннолетнего, получившего травмы во время строительных работ
19.08.2019 несовершеннолетний, производивший работы по покраске элемента строящегося объекта, упал с высоты и доставлен в больницу с множественными травмами.
Общество
ВОЗ начала тестирование вакцины против коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о начале тестирования вакцины против коронавируса.
Технологии
Хакеры рассказали, что ФСБ заказала программу для кибератак через устройства интернета вещей
Хакерская группа Digital Revolution опубликовала документы, согласно которым ФСБ заказывала создание программы «Фронтон», с помощью которой можно организовывать кибератаки, используя устройства интернета вещей.
Единоборства
Мейвезер прокомментировал смерть своего дяди и тренера Роджера
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Музыка
Певица Бьянка опубликовала в Сети песню о любви во время коронавируса
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) представила в Сети шуточный трек "Пандемия".
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру
Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны, сообщил 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.