Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале PlayStation. Американский дизайнер видеоигр Марк Черни подробно рассказал о системной архитектуре PS5 и о том, как она будет определять будущее игр.

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