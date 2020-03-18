Гаджеты
Газета.RuSony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале PlayStation. Американский дизайнер видеоигр Марк Черни подробно рассказал о системной архитектуре PS5 и о том, как она будет определять будущее игр.
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Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Происшествия
Металлургический комбинат в Новокузнецке заплатил бывшему работнику полмиллиона за профессиональное заболевание
Один из работников комбината получил профессиональное заболевание.
Общество
Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе
Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Армия и оружие
100 лет назад Красная армия захватила Екатеринодар
Происшествия
Маршрутка и Peugeot столкнулись в Зиминском районе
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Гаджеты
Компания Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Apple без каких-либо объявлений о презентации выпустила обновленный планшет iPad Pro и ноутбук MacBook Air.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Здоровье
В Красноярске подтвердился первый случай заражения коронавирусом
В Красноярском крае подтвердился первый случай заражения коронавирусом.
Экономика
Коронавирус может стоить работы 25 млн человек
До 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Авто
Volkswagen повысил цены на три бестселлера
Немецкая компания Volkswagen повысила цены на три свои модели в России.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Бук-М3» впервые примет участие в параде Победы
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" среднего действия войсковой ПВО впервые примет участие в параде Победы 9 мая.