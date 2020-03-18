Гаджеты

Газета.RuГазета.RuSony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале PlayStation. Американский дизайнер видеоигр Марк Черни подробно рассказал о системной архитектуре PS5 и о том, как она будет определять будущее игр.
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