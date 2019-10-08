с чего всё началось

Представители компании ранее намекали, что PlayStation 5 выйдет в следующем году, однако точных данных о сроках не было. Конкурент Sony в производстве игровых консолей - Microsoft Corp. - ранее объявил о выпуске нового поколения приставки Xbox к концу 2020 года.

Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

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