Игры
ИнтерфаксSony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Представители компании ранее намекали, что PlayStation 5 выйдет в следующем году, однако точных данных о сроках не было. Конкурент Sony в производстве игровых консолей - Microsoft Corp. - ранее объявил о выпуске нового поколения приставки Xbox к концу 2020 года.
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с чего всё началось
Японская компания Sony официально объявила, что следующая консоль от компании называется PlayStation 5. Выход устройства запланирован на конец 2020 года, говорится в блоге PlayStation.Коммерсантъ10:06
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет
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В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
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Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
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Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
Здоровье
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить проблему с отсутствием пандусов в железнодорожной больнице Ершова.
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Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Космос
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Политика
Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций
Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Армия и оружие
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Космос
Запуск грузового корабля США Cygnus на МКС перенесен на ноябрь
Грузовой корабль США Cygnus отправится на Международную космическую станцию (МКС) в начале ноября, сообщили в НАСА.
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Политика
Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Здоровье
В Подмосковье родилась девочка с зубом
Интернет
В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram
В сентябре чиновник назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви
Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.