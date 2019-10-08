с чего всё началось

Компания Sony обозначила сроки выхода консоли следующего поколения PlayStation 5. Она поступит в продажу в четвёртом квартале 2020 года.

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

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Авто В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Политика Соловьёв ответил на вопрос о зарплатах гостей своей передачи Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций».

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Армия и оружие Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.