Происшествия
ИА Красная ВеснаСообщение о минировании аэропорта Пулково оказалось ложным
Ранее была осуществлена рассылка анонимных электронных писем с сообщением о минировании аэропортов в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Помимо этого, сообщалось об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах.
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Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Происшествия
В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»
Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.
RT на русском 21:26
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа
«Долгожданный фильм Кристофера Нолана „Довод“, снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 15:53
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 10:43
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России.
News.ru 19:41
Армия и оружие
Турция усилила свою ПВО в Ливии
Напомним: в первых числах июля Турция разместила на Аль-Ватыя два ЗРК MIM-23 Hawk.
Вечерний курьер вчера в 10:03
Гаджеты
Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch
Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа.
3DNews 21:39
Армия и оружие
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Вести ФМ, некоторые средства массовой информации, говоря о заявлении политического специалиста Евгения Сатановского, также рассказывают и о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов Америки перед новейшей разработкой Российской Федерации в сфере вооружения.
ToDay News Ufa 10:17
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Общество
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
«На наши улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, бутылки с дезинфицирующим средством для рук и пищевую упаковку»,— сообщили в ЮНКТАД.
Коммерсантъ 17:30
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском 16:39
Финансы
Делягин заявил, что решил избавиться от доллара на фоне кризиса в США
Экономист Михаил Делягин признался, что в преддверии обвала доллара старается спешно избавиться от всех личных активов в данной валюте.
ФАН 20:59
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
Экономика
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
Футбол
Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала»
Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.
Газета.Ru 19:05
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 16:44
Здоровье
Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо 13:36
Гаджеты
ОС Android опередила iOS по лояльности пользователей
Специалисты говорят, что ситуация изменилась на фоне того, что компания Google за последние годы серьезно улучшила свою операционную систему, сделав ее более интересной и стабильной.
Astera 07:58
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Происшествия
На северо-востоке США женщина скончалась после нападения акулы
Женщина в американском штате Мэн, расположенном на северо-востоке США, скончалась после нападения акулы, сообщает морской патруль штата.
РИА Новости 21:10
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
Британские военные разместили в Twitter проморолик с перспективным истребителем следующего шестого поколения.
Военное дело 06:05
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06