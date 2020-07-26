Ранее была осуществлена рассылка анонимных электронных писем с сообщением о минировании аэропортов в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Помимо этого, сообщалось об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах.

Происшествия Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 13

Космос В Латвии оценили возможность встречи с инопланетянами В интервью радио Baltkom глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс заявил, что на данный момент наука не способна четко определить, есть ли жизнь за пределами Земли или нет. 4

Интернет Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.

Авто Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан Ghost В настоящий момент известно, что в основу обновленного Rolls-Royce Ghost ляжет новая платформа, на которой сконструированы модели Phantom и Cullinan.

Наука Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science. 8

Хоккей Кожевников раскритиковал Хартли за работу в «Авангарде» В свой первый сезон в КХЛ Боб Хартли вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина, где всухую проиграл серию московскому ЦСКА.

Наука Генетики предложили метод прогноза эффективности химиотерапии перед удалением опухоли груди Научные сотрудники Медико-генетического научного центра (МГНЦ) предложили метод диагностики, позволяющий предсказать успешность химиотерапии перед операцией в каждом конкретном случае или ее бесполезность.

Политика Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными. 56

Шоу-бизнес Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом. 6

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 34

Технологии VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники. 1

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.