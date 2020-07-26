Происшествия
ИА Красная ВеснаСообщение о минировании аэропорта Пулково оказалось ложным
Ранее была осуществлена рассылка анонимных электронных писем с сообщением о минировании аэропортов в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Помимо этого, сообщалось об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах.
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Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН 12:33
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Компания Hyundai намерена купить пустующий с 2015 года завод General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом.
Автоновости дня 08:40
Армия и оружие
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Власти Британии хотят пересмотреть политику в области безопасности из-за космической угрозы со стороны России и Китая.
Деловое.ТВ вчера в 02:36
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Как сообщает ToDay News Ufa, министр Здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что прививку от коронавируса будет делать только по желанию человека.
ToDay News Ufa 15:02
Космос
В Латвии оценили возможность встречи с инопланетянами
В интервью радио Baltkom глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс заявил, что на данный момент наука не способна четко определить, есть ли жизнь за пределами Земли или нет.
Sputnik Латвия вчера в 09:34
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Интернет
Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
ПРАЙМ 19:06
Общество
В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса
Власти бельгийкой провинции Антверпен объявили комендантский час из-за коронавируса, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно.
Российская газета 20:31
Авто
Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан Ghost
В настоящий момент известно, что в основу обновленного Rolls-Royce Ghost ляжет новая платформа, на которой сконструированы модели Phantom и Cullinan.
Somanyhorses 16:41
Армия и оружие
Новейший комплекс «Палантин» получат военные Забайкалья до конца года
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Забайкальском крае до конца года получат новейший высокомобильный комплекс «Палантин», способный подавлять системы радиосвязи противника.
Московский Комсомолец Чита 19:54
Наука
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.
Piter.tv 04:21
Политика
Коротченко рассказал о возможном ударе России в ответ на санкции США
России необходимо прекратить любые экономические отношения с США, чтобы остановить пагубное влияние Вашингтона на российскую экономику, считает военный эксперт и журналист Игорь Коротченко.
Политическая Экспертиза 04:24
Хоккей
Кожевников раскритиковал Хартли за работу в «Авангарде»
В свой первый сезон в КХЛ Боб Хартли вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина, где всухую проиграл серию московскому ЦСКА.
ГЛАС.RU 25 июля в 05:31
Наука
Генетики предложили метод прогноза эффективности химиотерапии перед удалением опухоли груди
Научные сотрудники Медико-генетического научного центра (МГНЦ) предложили метод диагностики, позволяющий предсказать успешность химиотерапии перед операцией в каждом конкретном случае или ее бесполезность.
Medvestnik.ru 07:05
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
Известия 16:32
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
Спорт
Родченков требует полного запрета России участвовать в Играх в Токио
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2020 в полном составе.
Спорт-Экспресс 04:04
Технологии
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 13:16
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30