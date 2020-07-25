Происшествия
РБКСообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как ранее сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска, эвакуация была проведена после поступившей от правоохранительных органов информации о минировании терминала внутренних авиалиний. В результате пассажиров и персонал вывели на привокзальную площадь возле терминала.
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Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Происшествия
За сутки в Краснодарском крае коронавирус выявлен у 96 человек
Общее число случаев заболевания в регионе достигло 7880 Ежесуточные показатели заболеваемости COVID-19 на Кубани продолжают расти.
Кубань-Информ вчера в 04:28
Футбол
Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона
Чемпионат вчера в 15:31
Футбол
Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»
Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings 26 июля в 09:55
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Наука
Ученый ХГУ участвует в разработке современной батареи смартфона
Исследовательская группа российских и немецких ученых, в составе которой преподаватель ХГУ, кандидат физико-математических наук Илья Чепкасов, нашла замену литий-ионным аккумуляторам смартфонов.
ИА Хакасия вчера в 22:20
Происшествия
В ходе беспорядков в американском Сиэтле пострадали 59 полицейских
В ходе беспорядков в американском Сиэтле пострадали 59 полицейских В ходе беспорядков в американском Сиэтле задержаны 49 митингующих за расовое равенство.
Экспресс газета вчера в 01:41
Армия и оружие
В Ираке базу с американскими солдатами обстреляли ракетами
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия
Режим ЧС ввели в четырёх населённых пунктах Баяндаевского района
Полностью кровля, полностью обшивка дома, технику бытовую нужно частично покупать, телевизор, мебель, — говорит жительница Баяндаевского района Наталья Гомбоева.
Вести Иркутск вчера в 02:35
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости 00:25
Футбол
АПЛ может отложить начало сезона для клубов, участвующих в еврокубках
Английская Премьер-лига рассматривает возможность предоставления дополнительного отдыха клубам, принимающим участие в еврокубках.
Чемпионат вчера в 13:46
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 04:12
Здоровье
Роскачество: большинство образцов детского пюре из цветной капусты безопасны
Большинство образцов детского пюре из цветной капусты безопасны, в одном найдены микроорганизмы. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
Происшествия
Почти два десятка новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ
Новосибирск, 27 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 июля, в отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
REGNUM 26 июля в 23:51
Футбол
Парфенов заявил, что готов возглавить новый клуб
Бывший главный тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что готов возглавить новую команду уже сейчас.
РИА Новости вчера в 18:24
Армия и оружие
Как война помогает науке: боевая астрономия
История связей между военными ведомствами и фундаментальной наукой началась в годы Первой мировой войны и набрала силу во время Второй мировой.
Популярная механика вчера в 04:33
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков рассказал о своем отношении к алкоголю
Российский певец Владимир Пресняков-младший рассказал о том, что прекрасно относится к алкоголю и может выпить его перед выступлением.
Известия 26 июля в 00:51
Политика
Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав
Мировым лидером среди стран является Германия, согласно рейтинга, составленного американским институтом изучения общественного мнения Gallup, сообщает 27 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Последний пост Решетовой намекает на то, что она в ссоре не только с Симоной, но и с самим Тимати.
Вести Подмосковья вчера в 03:44
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Авто
Volkswagen работает над электрическим городским автомобилем ID.1
Модель получит 5-местный салон, а также кузов от электрического ID.3. Пока транспортное средство разрабатывают под кодовым названием e-Zzity.
Car.ru 26 июля в 08:07
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Политика
ЛДПР выдвинула в мэры Черногорска судимого за грабеж жителя Химок
На выборы мэра Черногорска заявились 16 кандидатов, говорится на сайте «ГАС.Выборы».
Тайга.инфо 00:39