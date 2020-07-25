Как ранее сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска, эвакуация была проведена после поступившей от правоохранительных органов информации о минировании терминала внутренних авиалиний. В результате пассажиров и персонал вывели на привокзальную площадь возле терминала.

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

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