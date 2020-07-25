Происшествия
РБКСообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как ранее сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска, эвакуация была проведена после поступившей от правоохранительных органов информации о минировании терминала внутренних авиалиний. В результате пассажиров и персонал вывели на привокзальную площадь возле терминала.
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Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Газета.Ru вчера в 16:03
Космос
Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда
Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда - крупнейшего спутника Юпитера.
Piter.tv вчера в 05:14
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Шоу-бизнес
Седокова рассказала, как в 7 лет ее пытался изнасиловать друг матери
37-летняя артистка рассказала, что когда ей было 7 лет, к ней по ночам в комнату приходил сожитель матери, который пытался изнасиловать ее.
РЕН ТВ вчера в 19:18
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Футбол
Игрок сборной Германии подтвердил трансфер Хаверца в «Челси»
Новоиспеченный форвард "Баварии" и игрок сборной Германии Лерой Зане проговорился о трансфере его соотечественника Кая Хаверца из леверкузенского "Байера" в "Челси".
Газета.Ru 02:11
Общество
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
РИА Новости вчера в 23:26
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Интернет
Россиянам рассказали, как защитить гаджеты от вредоносных программ
Мясоедов отмечает, что безопасность гаджетов – это, в первую очередь, правильные действия со стороны самих пользователей.
Evo-rus.com 02:35
Политика
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвержден у 129 человек
За сутки в регионе выявили 129 новых носителей коронавируса. Об этом передали в региональном минздраве.
Evo-rus.com вчера в 06:53
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля
Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
REGNUM вчера в 07:14
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия 23 июля в 18:42
Кино
Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Lenta.ru вчера в 11:42
Гаджеты
Уточнена конфигурация квадрокамеры смартфона Samsung Galaxy M51
Ресурс SamMobile, часто публикующий достоверную информацию о новинках Samsung, обнародовал очередную порцию данных о характеристиках смартфона среднего уровня Galaxy M51.
3DNews вчера в 23:48
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса
Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ вчера в 13:08
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы 23 июля в 14:17
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник вчера в 04:40
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
В Москве за сутки 561 пациент вылечился от коронавируса
В Москве за последние сутки выздоровел 561 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:25
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Авто
Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x
Letnews.ru 23 июля в 03:25
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование в Турцию с первыми вылетами в начале августа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
MOS.news 00:28