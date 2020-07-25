Происшествия

ТАССТАСССообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Сообщение о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилось, проверка терминала завершилась. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе аэропорта.
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В Хабаровске не подтвердилась угроза «минирования» аэропорта

РИА Новости00:32

Неизвестные «заминировали» аэропорт Хабаровска

EastRussia23 июля в 21:26

Аэропорт Хабаровска «заминировали» третий раз за неделю

Российская газетавчера в 23:26

Аэропорт Хабаровска снова эвакуировали из-за «бомбы»

АиФ Хабаровсквчера в 22:40

Пассажиров Хабаровского аэропорта опять эвакуируют

Хабаровские вестивчера в 22:14

«Заминирован» вновь хабаровский аэропорт сегодня с утра

AmurMedia.ru23 июля в 23:04

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

ТАСС00:17
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Общество

У 4 заболевших коронавирусом в Калининграде оказалась пневмония

Ещё четверых госпитализировали с пневмонией и семь человек лечатся от ОРВИ.
Русский Запад вчера в 05:15
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
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Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
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Авто

Удешевленный Skoda Kamiq стал популярнее Kia Seltos и Hyundai Creta

NewInform 02:35
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Общество

В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
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Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Интерфакс 02:35
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Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Общество

Собянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно

С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.
ТВ Центр вчера в 14:43
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Политика

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
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Экономика

Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 02:27
1,8K
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Ведомости 23 июля в 22:44
1,3K
Общество

Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок

В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад вчера в 08:24
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Политика

Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
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Общество

За сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.
Москва 24 03:30
Общество

Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
Мойка78 00:13
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Футбол

Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по итогам июля в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 03:18
Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

РИА Новости 04:10
11
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
23
Технологии

Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой

Как сообщает ToDay News Ufa, предполагается, что серьезный сбой в работе сервисов Garmin был вызван действием хакеров, однако эксперты в самой компании Garmin утверждают, что произошедший сбой не является результатом какой-либо хакерской атаки.
ToDay News Ufa 03:04
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Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
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Футбол

«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А

"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 17:40
Происшествия

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек

Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
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Шоу-бизнес

Было жарко: солист Niletto во время выступления на «Выпускном» похвастался «кубиками»

Телепрограмма 02:16
Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
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Кино

Сын Андрея Панина получил первую работу в кино

Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим

Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48
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