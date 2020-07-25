Сообщение о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилось, проверка терминала завершилась. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе аэропорта.

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Общество У 4 заболевших коронавирусом в Калининграде оказалась пневмония Ещё четверых госпитализировали с пневмонией и семь человек лечатся от ОРВИ.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 3,6K

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 359

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,4K

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. 9

Общество Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года. 5

Общество За сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавируса За последние сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.

Футбол Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по итогам июля в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Технологии Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой Как сообщает ToDay News Ufa, предполагается, что серьезный сбой в работе сервисов Garmin был вызван действием хакеров, однако эксперты в самой компании Garmin утверждают, что произошедший сбой не является результатом какой-либо хакерской атаки. 4

Футбол «Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А "Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.