Происшествия
ТАСССообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Сообщение о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилось, проверка терминала завершилась. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе аэропорта.
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Общество
У 4 заболевших коронавирусом в Калининграде оказалась пневмония
Ещё четверых госпитализировали с пневмонией и семь человек лечатся от ОРВИ.
Русский Запад вчера в 05:15
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Общество
В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество
Собянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно
С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.
ТВ Центр вчера в 14:43
Политика
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Экономика
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 02:27
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости 23 июля в 22:44
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад вчера в 08:24
Политика
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
Общество
За сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.
Москва 24 03:30
Общество
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
Мойка78 00:13
Футбол
Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по итогам июля в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 03:18
Происшествия
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
РИА Новости 04:10
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как сообщает ToDay News Ufa, предполагается, что серьезный сбой в работе сервисов Garmin был вызван действием хакеров, однако эксперты в самой компании Garmin утверждают, что произошедший сбой не является результатом какой-либо хакерской атаки.
ToDay News Ufa 03:04
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 17:40
Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес
Было жарко: солист Niletto во время выступления на «Выпускном» похвастался «кубиками»
Телепрограмма 02:16
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo 23 июля в 17:48