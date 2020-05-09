Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
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Информация о минировании больниц в Москве не подтвердилась

ТАСС10:47

Неизвестные «заминировали» больницу в Коммунарке

РБК09:41

В Москве «заминировали» около 10 больниц

Вести.Ru09:16

Данные о минировании больниц в Москве не подтвердились

Московский Комсомолец11:21

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

РИА Новости10:17

Неизвестные «заминировали» больницу в Коммунарке

Коммерсантъ09:22

В Москве «заминировали» больницу в Коммунарке, где лечатся больные COVID-19

Интерфакс08:52
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Вести.Ru вчера в 05:08
206
Технологии

Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса

Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления COVID-19 у человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Рамблер 09:39
6
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,6K
Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 06:13
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
203
Общество

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Авто

Ferrari отложила премьеру новых моделей из-за пандемии

Как сообщает издание Automotive News Europe, итальянская компания Ferrari отложила премьеру новых моделей из-за пандемии.
Motor 05:00
Общество

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
12
Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru вчера в 11:18
10
Общество

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
1K
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
82
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
4,2K
Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
33
Общество

В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19

Еще трое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области за последние сутки, все они имели сопутствующие заболевания, сообщил журналистам представитель правительства региона.
РИА Новости 08:45
44
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
1,3K
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09:13
1
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы

Актуальные Новости 11:33
Армия и оружие

Американские ракетчики переведены на двухнедельное дежурство в связи с COVID-19

Смены пускового расчета в составе двух военнослужащих обычно дежурят в течение 24 часов, теперь они будут нести службу по 14 дней на позиционном районе шахтных пусковых установок, меняя друг друга в течение суток.
Эхо Москвы 11:34
Шоу-бизнес

Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

RuNews24.ru 00:00
3
Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
34
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
352
Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
663
Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ вчера в 20:14
477
Космос

Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые

Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири.
Цензуры.Нет 06 мая в 08:32
67
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
3,6K
Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
90
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
280
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
21
Футбол

Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина

Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 09:25
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