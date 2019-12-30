Происшествия
РИА НовостиВ Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась
Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
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Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
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Повысить престиж профессии Говоря о проблемах здравоохранения, Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов.
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Байден не хочет давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
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Практически 16 000 волгоградцев получили высокотехнологичную медпомощь
По итогам этого года высокотехнологичную медицинскую помощь оказали больше чем 15,8 тысячи жителей Волгоградского региона.
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Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Экономика
Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года
Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Общество
Дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова завели после заявления чиновника Кремля
Уголовное дело против бывшего заместителя министра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению Андрея Липова — начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов.
Происшествия
В Домодедово экстренно сел самолет рейса Доха–Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс Доха–Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Финансы
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Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова понизил прогноз по курсу доллара до диапазона в 61,8-62,9 рубля, а прогноз по курсу евро повысила — до 69-70 рублей.
Происшествия
Покинувший тюрьму россиянин убил семью бывшего сокамерника ради машины
По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена сокамерника, потребовал от нее расписку и подписание договора о продаже машины.
Происшествия
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви
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Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов, среди причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Кино
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Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».