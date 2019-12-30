Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

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