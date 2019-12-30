Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Благовещенске не подтвердили информацию о минировании детских садов

РИА Новости03:54

Очередная волна «минирований» прошла в Благовещенске

ИА Порт Амурвчера в 20:32

В детских садах амурской столицы и областной больнице нет мин

Амурская правдавчера в 23:33

Эвакуация пациентов и работников поликлиники из-за «минирования» прошла в Благовещенске

Телепортвчера в 23:16

Из семи детских садов Благовещенска эвакуируют детей из-за сообщений с угрозами взрыва

ТАССвчера в 21:17

Благовещенцы сообщают об эвакуации областной больницы и детских садов

АСН24вчера в 20:34

В Благовещенске продолжают поступать сообщения о минировании объектов

Амур.инфо01:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой

Московский Комсомолец 02:41
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Происшествия

В МВД Казахстана назвали главные версии авиакатастрофы под Алма-Атой

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
Газета.Ru 03:24
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru вчера в 11:08
Здоровье

Володин предложил изменить методику расчета средней зарплаты врачей

Повысить престиж профессии Говоря о проблемах здравоохранения, Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов.
ТАСС 03:07
Политика

Байден не хочет давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
News.ru 28 декабря в 00:34
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма вчера в 10:48
Происшествия

В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования

Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.
РИА Новости 01:56
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Коммерсантъ 02:09
Здоровье

Практически 16 000 волгоградцев получили высокотехнологичную медпомощь

По итогам этого года высокотехнологичную медицинскую помощь оказали больше чем 15,8 тысячи жителей Волгоградского региона.
Крестьянская жизнь 28 декабря в 08:13
Фигурное катание

Путин поздравил Елену Чайковскую с юбилеем

Аргументы и Факты 04:08
Политика

Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 10:20
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года

Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 03:21
Общество

Дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова завели после заявления чиновника Кремля

Уголовное дело против бывшего заместителя министра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению Андрея Липова — начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Дождь 03:38
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
Российская газета вчера в 15:38
Технологии

Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
РИА Новости вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов.
Газета.Ru 03:56
Происшествия

В Домодедово экстренно сел самолет рейса Доха–Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс Доха–Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Известия 03:28
Финансы

Рубль в начале торгов давит на доллар, но проигрывает евро

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова понизил прогноз по курсу доллара до диапазона в 61,8-62,9 рубля, а прогноз по курсу евро повысила — до 69-70 рублей.
Росбалт 02:57
Происшествия

Покинувший тюрьму россиянин убил семью бывшего сокамерника ради машины

По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена сокамерника, потребовал от нее расписку и подписание договора о продаже машины.
Lenta.ru 03:42
Происшествия

В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви

REGNUM вчера в 15:06
Общество

Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов, среди причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
REGNUM 02:28
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Общество

Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов

РБК 02:28
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат

Культуромания 00:57
Кино

«Ну, проказницы»: как избавиться от «беспощадной кинокаки» в «Дылде» - рецепт Ивана Охлобыстина

Наш собеседник признался, что обходить многие "беспощадные кинокаки" ему помогают дети.
Царьград 02:57
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное