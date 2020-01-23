Происшествия

RT на русскомRT на русскомСообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

Ранее в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Также из-за поступления угроз были эвакуированы все детсады в Биробиджане.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

RT на русскомвчера в 23:46

В Благовещенске сообщения о «минировании» в детсадах оказались ложными

РИА Новостивчера в 23:46

В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Коммерсантъвчера в 20:41

На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады

Российская газетавчера в 20:20

На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе

РБКвчера в 20:56

Сообщения о «минировании» поступили в детские сады на Дальнем Востоке

ТАССвчера в 19:37

Два «заминированных» детских сада проверили в Биробиджане

РИА Биробиджанвчера в 21:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 00:23, Ашберн
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Lenta.ru 21 января в 18:49
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
РБК 00:01
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Inc-news.ru 21 января в 17:58
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Здоровье

Названы продукты, противопоказанные людям с диабетом

Что происходит вчера в 13:48
Происшествия

В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок

Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
АСН24 вчера в 19:19
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Здоровье

Врач Мясников рассказал о новом виде коронавируса

Советский и российский врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на новый вид коронавируса.
Телеканал 360° 21 января в 03:15
Экономика

Фонды дольщиков достроят проблемные дома в Ленобласти и Краснодаре

РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:51
Происшествия

Ставропольский губернатор попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что его машина попала в ДТП.
РБК вчера в 14:29
Политика

Трамп первым из президентов США примет участие в акции против абортов

Дональд Трамп станет первым американским президентом, который примет участие в митинге противников абортов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия вчера в 21:37
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 20:41
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН вчера в 07:44
Теннис

Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Газета.Ru вчера в 23:03
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ.РФ, являющаяся владельцем 75% акций футбольного ЦСКА, начала переговоры с инвесторами о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.
ProstoProSport вчера в 22:18
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Армия и оружие

Российский БТР навел орудие на военную колонну США в Сирии

Discover24 21 января в 02:43
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.
Чемпионат вчера в 22:49
Шоу-бизнес

София Ротару выступила на юбилее супруги российского бизнесмена

Стоит отметить, что на мероприятии выступали многие знаменитости первой величины, в том числе и Филипп Киркоров, который в некотором роде заменил гостям Аллу Пугачеву, исполнив ее песню «Миллион алых роз».
RuNews24.ru вчера в 08:22
Космос

Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

Хакасия-Информ 20 января в 22:19
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса вчера в 09:52
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное