Ранее в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Также из-за поступления угроз были эвакуированы все детсады в Биробиджане.

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

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