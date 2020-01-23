Происшествия
RT на русскомСообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными
Ранее в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре поступили сообщения о минировании детских садов. Также из-за поступления угроз были эвакуированы все детсады в Биробиджане.
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Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Здоровье
Названы продукты, противопоказанные людям с диабетом
Происшествия
В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок
Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Здоровье
Врач Мясников рассказал о новом виде коронавируса
Советский и российский врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на новый вид коронавируса.
Экономика
Фонды дольщиков достроят проблемные дома в Ленобласти и Краснодаре
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Ставропольский губернатор попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что его машина попала в ДТП.
Политика
Трамп первым из президентов США примет участие в акции против абортов
Дональд Трамп станет первым американским президентом, который примет участие в митинге противников абортов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Теннис
Медведев вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ.РФ, являющаяся владельцем 75% акций футбольного ЦСКА, начала переговоры с инвесторами о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Армия и оружие
Российский БТР навел орудие на военную колонну США в Сирии
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.
Шоу-бизнес
София Ротару выступила на юбилее супруги российского бизнесмена
Стоит отметить, что на мероприятии выступали многие знаменитости первой величины, в том числе и Филипп Киркоров, который в некотором роде заменил гостям Аллу Пугачеву, исполнив ее песню «Миллион алых роз».
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.