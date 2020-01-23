Происшествия

АиФ ВладивостокАиФ ВладивостокСообщения о минировании детских садов проверяют во Владивостоке

19 детских садов во Владивостоке получили тревожные сообщения о минировании зданий.
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В штатном режиме заработали 10 «заминированных» детских садов в Биробиджане

РИА Биробиджан01:23

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

RT на русскомвчера в 23:46

На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе

РБКвчера в 20:56

Информация о «минировании» детских садов во Владивостоке и Уссурийске оказалось ложной

ТАСС01:47

На Дальнем Востоке массово «заминировали» детские сады

Российская газетавчера в 20:20

В Благовещенске сообщения о «минировании» в детсадах оказались ложными

РИА Новостивчера в 23:46

В детские сады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

Московский Комсомолецвчера в 19:57
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Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Здоровье

Подругу россиянина, госпитализированного с подозрением на китайский коронавирус, обследуют в Минске

Россиянин, госпитализированный в Петербурге с подозрением на коронавирус по прилете из Китая, на своей странице в ВКонтакте сообщил, что его подруга также находится под наблюдением врачей.
Пятый канал 02:31
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру вчера в 03:15
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Политика

Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
Футбол

Кокорина из-за отказа переходить в «Сочи» могут отправить в дубль

Мойка78 02:22
Политика

Владимир Путин прибыл в Израиль

Вести.Ru 03:16
Спорт

WADA временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.
Известия вчера в 13:59
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
RT на русском 02:15
Происшествия

Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

Российская газета 02:44
Космос

Стало известно о возможном взрыве американского спутника Spaceway-1

Как сообщила DirecTV в отчете Федеральной комиссии по связи (FCC), батареи повредились в декабре и, по мнению Boeing, могут разрушиться при очередной зарядке, что, возможно, приведет к взрыву Spaceway-1.
Взгляд.ру 02:47
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Космос

Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
МИР 24 20 января в 22:55
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
РИА Новости 00:43
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Футбол

Джано Ананидзе перешел в «Анортосис»

ГЛАС.RU 01:54
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Наука

Геологи определили старейший ударный кратер на Земле

Самыми старыми свидетельствами ударных событий на Земле являются архейские и палеопротерозойские отложения, обнаруженные в кратоне Каапвааль на юге Африки и кратоне Пилбара в Западной Австралии, охватывающие период от 3470 до 2460 миллионов лет назад; однако кратеров там не было.
N+1 03:07
Гаджеты

Xiaomi займется производством оружия

По словам компании, устройство в первую очередь предназначается для людей, которые очень любят активный отдых.
Ferra 01:05
Происшествия

Член банды Цапка признался в совершении новых преступлений в Кущёвской

Life.ru вчера в 19:35
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
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