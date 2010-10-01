Происшествия
AmurMedia.ruДетские сады эвакуируют в Хабаровске из-за сообщения об опасности
Помимо эвакуации хабаровских детских садов, сообщения об опасности поступают в некоторые учреждения дошкольного образования Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее, пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю сообщила корр. ИА AmurMedia, что информацией о случившемся не располагают.
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Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Политика
Первый замгенпрокурора России подал в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Фигурное катание
Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Политика
Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной
Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Технологии
Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Происшествия
Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море потушен
Футбол
Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»
Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Футбол
Платини назначен советником президента FIFPro
Известный в прошлом французский футболист Мишель Платини был назначен на должность советника президента FIFPro Филиппа Пья, говорится в сообщении АFР.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Энергетика
Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча Путина и Джонсона состоялась на полях берлинской конференции по Ливии.
Общество
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город
С утра 23 января жителям китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Футбол
Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»
Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Политика
Мишустин осуществил новые назначения в правительстве
Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Общество
В Думу внесен законопроект об отмене НДФЛ и НДС
Депутат Госдумы Андрейченко А.В. внес в нижнюю палату проект закона об отмене большей части налоговых платежей на дальневосточных территориях.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.