Происшествия

AmurMedia.ruAmurMedia.ruДетские сады эвакуируют в Хабаровске из-за сообщения об опасности

Помимо эвакуации хабаровских детских садов, сообщения об опасности поступают в некоторые учреждения дошкольного образования Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее, пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю сообщила корр. ИА AmurMedia, что информацией о случившемся не располагают.
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На Дальнем Востоке эвакуируют детские сады из-за сообщений о «минировании»

Life.ru19:49

В Благовещенске вновь эвакуируют воспитанников детских садов

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Воспитанников детсадов в Хабаровском крае и Приамурье эвакуируют из-за анонимных сообщений о минировании

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Детские сады эвакуируют в Хабаровске из-за сообщения об опасности

AmurMedia.ru19:35

Эвакуация воспитанников и работников вновь «заминированного» детсада №43 началась в Биробиджане

РИА Биробиджан19:45

Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадах

КП - Хабаровск19:51
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Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море потушен

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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов.
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Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
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