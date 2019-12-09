Несколько учебных заведений Хабаровска пришлось эвакуировать из-за угроз взрыва. Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования, — сообщил источник агентства.

Несколько школ в Хабаровске эвакуировали из-за сообщений о минировании

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