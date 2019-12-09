Происшествия

iReactoriReactorНесколько школ в Хабаровске эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько учебных заведений Хабаровска пришлось эвакуировать из-за угроз взрыва. Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования, — сообщил источник агентства.
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Сообщения о минировании школ в Хабаровском крае не подтвердились

РИА Новости00:09

Сообщения о взрывных устройствах в школах городов ДФО не подтвердились

ТАССвчера в 23:54

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали вузы

REGNUMвчера в 22:33

На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах

РБКвчера в 20:11

В Благовещенске школы проверили из-за сообщений о минировании

Московский Комсомолецвчера в 22:38

Телефонные террористы «заминировали» школы на Дальнем Востоке

Известиявчера в 20:48

В Благовещенске эвакуировали школы из-за ложных сообщений о минировании

RT на русскомвчера в 21:33
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Политика

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Коммерсантъ 02:49
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Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции.
REGNUM 03:02
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости 07 декабря в 20:44
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 07 декабря в 06:34
Политика

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
РИА Новости 02:11
Технологии

Российский экипаж МКС сможет искать нефть с околоземной орбиты

После установки на Международной космической станции прибор сможет отслеживать состояние Мирового океана и исследовать динамические процессы в акваториях.
Политическая Экспертиза 03:06
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Происшествия

Калужанин до смерти избил девушку, чтобы самоутвердиться

41-летнего жителя Калуги ждет суд за причинение смерти по неосторожности своей девушке.
Калужский перекресток 02:36
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

News.ru 06 декабря в 23:58
Экономика

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".
РИА Новости вчера в 21:06
Транспорт

Москвичей предупредили об ухудшении дорожной обстановки в декабре

Жителей российской столицы предупредили об ухудшении дорожной обстановки в последнем месяце года.
Московский Комсомолец вчера в 23:33
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
REGNUM 02:21
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж

Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
ТАСС 01:58
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
РБК 03:01
Кино

«Холодное сердце 2» лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

РИА Новости 01:28
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Общество

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Ведомости вчера в 15:50
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Футбол

Тедеско: я не боюсь выступать перед руководством «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением перед предстоящей встречей с советом директоров столичного клуба.
Газета.Ru 02:50
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
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Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец вчера в 04:25
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Евро-футбол.ру вчера в 09:28
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