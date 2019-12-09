Происшествия
iReactorНесколько школ в Хабаровске эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько учебных заведений Хабаровска пришлось эвакуировать из-за угроз взрыва. Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования, — сообщил источник агентства.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Общество
Греция отказалась выдавать США и Франции Александра Винника
Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции.
Шоу-бизнес
Милонов рассказал об опасности Бузовой
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Политика
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
Технологии
Российский экипаж МКС сможет искать нефть с околоземной орбиты
После установки на Международной космической станции прибор сможет отслеживать состояние Мирового океана и исследовать динамические процессы в акваториях.
Общество
Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Происшествия
Калужанин до смерти избил девушку, чтобы самоутвердиться
41-летнего жителя Калуги ждет суд за причинение смерти по неосторожности своей девушке.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Экономика
Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензинов в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти".
Транспорт
Москвичей предупредили об ухудшении дорожной обстановки в декабре
Жителей российской столицы предупредили об ухудшении дорожной обстановки в последнем месяце года.
Происшествия
На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной
Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Происшествия
В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж
Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Политика
Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме
Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Общество
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Футбол
Тедеско: я не боюсь выступать перед руководством «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением перед предстоящей встречей с советом директоров столичного клуба.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Футбол
Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси
Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.