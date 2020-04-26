Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день. Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.

Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли

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