Общество
Lenta.ruСообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день. Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.
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Здоровье
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Политика
Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне.
РИА Новости 07:41
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
RT на русском 11:17
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Культура
София Ротару могла петь в костюме Оленя на шоу «Маска» на НТВ
Актуальные Новости 10:32
Здоровье
Глава Бурятии назвал причины вспышки коронавируса в больнице Улан-Удэ
Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал этой больницы довел до ситуации, когда в Бурятии наблюдается серьёзная вспышка коронавируса.
REGNUM 10:03
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34
Происшествия
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
Жуковские новости 09:46
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Экономика
В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов
Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
Общество
Весь МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым
Московский Комсомолец 02:35
Происшествия
В Алексине 8 человек нарушили запрет на посещение парков и скверов
В ходе рейда было составлено 8 протоколов об административном правонарушении - в отношении тех, кто гулял на территории общественных пространств, посещение которых в связи с распространением коронавируса временно приостановлено.
Тульская пресса 03:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец 08:52
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Футбол
Давид Де Хеа: «Надеюсь, буду играть за „МЮ“ еще много лет»
Вратарь Давид Де Хеа выразил надежду, что еще долго будет выступать за «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 10:35
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru вчера в 02:20
Происшествия
Полиция Петербурга вносит в фотобазу нарушителей самоизоляции
Полиция Петербурга вносит в фотобазу нарушителей режима самоизоляции, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.
АиФ Санкт-Петербург 10:21
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01