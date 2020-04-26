Общество

Lenta.ruLenta.ruСообщения о панике в Пхеньяне опровергли

Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день. Ранее 26 апреля газета The Washington Post сообщила, что в КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты.
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The Washington Post: в Пхеньяне из-за слухов о Ким Чен Ыне началась паника

НТВ11:34

Биограф Ким Чен Ына сообщил о панике в Пхеньяне

Московский Комсомолец10:23

Информацию о панике в столице КНДР опровергли

Ореанда-Новости11:46

WSJ сообщил о панике и низко летающих вертолетах в Пхеньяне

РЕН ТВ10:58

Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли

Lenta.ru11:23

The Washington Post: Над столицей КНДР низко летают вертолеты, жители скупают товары первой необходимости

Комсомольская правда10:07

Жители Пхеньяна паникуют и скупают предметы первой необходимости

News.ru10:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Здоровье

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
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Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
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Политика

Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне.
РИА Новости 07:41
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Политика

Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом

Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
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Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
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Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
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Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
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Культура

София Ротару могла петь в костюме Оленя на шоу «Маска» на НТВ

Актуальные Новости 10:32
Здоровье

Глава Бурятии назвал причины вспышки коронавируса в больнице Улан-Удэ

Глава республики подчеркнул, что медицинский персонал этой больницы довел до ситуации, когда в Бурятии наблюдается серьёзная вспышка коронавируса.
REGNUM 10:03
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
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Происшествия

Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области

Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
Жуковские новости 09:46
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Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
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Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Экономика

В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Российская газета вчера в 07:27
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Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
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Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
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Общество

Весь МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым

Московский Комсомолец 02:35
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Происшествия

В Алексине 8 человек нарушили запрет на посещение парков и скверов

В ходе рейда было составлено 8 протоколов об административном правонарушении - в отношении тех, кто гулял на территории общественных пространств, посещение которых в связи с распространением коронавируса временно приостановлено.
Тульская пресса 03:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
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Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
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Футбол

Давид Де Хеа: «Надеюсь, буду играть за „МЮ“ еще много лет»

Вратарь Давид Де Хеа выразил надежду, что еще долго будет выступать за «Манчестер Юнайтед».
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Происшествия

Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Lenta.ru вчера в 02:20
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Происшествия

Полиция Петербурга вносит в фотобазу нарушителей самоизоляции

Полиция Петербурга вносит в фотобазу нарушителей режима самоизоляции, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.
АиФ Санкт-Петербург 10:21
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Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
392
Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
23
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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