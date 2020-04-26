Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не соответствуют действительности. Население города живет в привычном ритме, передает в воскресенье, 26 апреля, корреспондент ТАСС.

Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли

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Футбол Тульскому «Арсеналу» - 36 лет Как сообщает ИА "Тульские новости" В воскресенье «Арсеналу» исполняется 36 лет.

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Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 825

Единоборства Майк Тайсон возвращается на ринг На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun. 2

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Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 736