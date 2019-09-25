Политика

Наша версияНаша версияСообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы

S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Уолл-стрит растет: Nasdaq снова преодолел отметку 8000 пунктов

REGNUM13:20

Угроза импичмента Трампа оказывает давление на рынки

Газета.Ru12:15

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Ведомостивчера в 21:00

Трамп обрушил рынки

Lenta.ru02:55

В США началась процедура импичмента Трампа. Индексы ушли в минус

РБК02:00

Американские фондовые индексы упали из-за новостей о возможном импичменте Трампа

Коммерсантъ00:51

S&P 500 рекордно упал после сообщений об импичменте президента США

News.ru04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Здоровье

Названы симптомы для немедленного обращения к маммологу и онкологу

Слово и Дело 04:06
Наука

Нейросети дорисовали картины Пикассо

Например, ученые раскрасили изображение женщины, обнаруженное под слоем краски картины Пикассо "Старый гитарист".
Planet Today 23 сентября в 05:20
Политика

Клинтон назвала Трампа предателем

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.
Взгляд.ру 13:31
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Футбол

Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.
Metaratings 23 сентября в 16:03
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Футбол

«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России

«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:50
Происшествия

Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости 13:14
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Политика

Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Lenta.ru 10:45
Политика

Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы.
РБК 13:21
Экономика

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости вчера в 12:40
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Общество

В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым

Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Единоборства

Лобов заявил, что готов бесплатно подраться с Тухуговым в UFC

Нева Спорт 10:02
Хоккей

«Трактор» и «Металлург» проиграли свои вторые домашние матчи

Доступ1 12:55
Театры

Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера

Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Космос

Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU вчера в 10:07
Космос

Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 11:01
Футбол

Кононов рассказал, почему Шюррле не сыграл за «Спартак» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над клубом «КАМАЗ» (2:1) в Набережных Челнах в матче 1/16 финала Кубка России объяснил, почему с командой на игру не отправился немецкий футболист Андре Шюррле.
Sport24.ru 13:51
Политика

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском 13:59
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Шоу-бизнес

Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Энергетика

В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти

К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы.
Газета.Ru 09:52
Шоу-бизнес

Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад

Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Спорт

Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное