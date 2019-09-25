Политика
Наша версияСообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы
S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Футбол
«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:50
Футбол
Гогниев: «Алания» могла обыграть ЦСКА, но у «армейцев» другие скорости
Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России с ЦСКА (1:3).
Чемпионат 13:31
Авто
Дебют кроссовера Suzuki S-Presso за 300 000 руб. состоится 30 сентября
Японский автопроизводитель Suzuki опубликовал первые официальные фотографии и видеотизер нового кроссовера S-Presso, презентация которого состоится 30 сентября.
Letnews.ru вчера в 02:18
Политика
Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы.
РБК 13:21
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 11:01
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК 11:20
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Происшествия
СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии
Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту пожара, который произошел на российском траулере в водах Норвегии.
ТАСС 11:09
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Наука
Новое исследование изучает сверхсветовые гамма-всплески
AstroNews.ru 23 сентября в 11:21
Финансы
Курс валют на 23-27 сентября: укрепление продолжается
Против ведущих мировых валют российской валюте выстоять помогали цены на нефть, которые больше чем на 6% выросли с начала прошлой недели, а также растущий спрос на рубли со стороны отечественных компаний, которым близятся налоговые выплаты в бюджет.
Хакасия-Информ 23 сентября в 09:13
Политика
Клинтон назвала Трампа предателем
Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.
Взгляд.ру 13:31
Политика
Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета 05:04
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявления Зеленского
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения санкций в отношении Украины после обвинений со стороны украинского президента Владимира Зеленского в сторону России с трибуны ООН.
iReactor 13:59
Футбол
Кононов рассказал, почему Шюррле не сыграл за «Спартак» в Кубке России
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над клубом «КАМАЗ» (2:1) в Набережных Челнах в матче 1/16 финала Кубка России объяснил, почему с командой на игру не отправился немецкий футболист Андре Шюррле.
Sport24.ru 13:51
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Футбол
Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»
Metaratings вчера в 16:53
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru 13:56
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15