Политика
Наша версияСообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы
S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.
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Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Автоспорт
Даниил Квят: в Сочи планирую наслаждаться домашней гонкой
Пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят в преддверии Гран-при России, который пройдет в Сочи, поделился ожиданиям от гонки.
Вести.Ru 08:49
Политика
Лавров сообщил о разговоре с Зеленским об урегулировании в Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским «на полях» Генассамблеи ООН.
Экономика сегодня 10:29
Футбол
В «Монако» назвали Головина Александром Великим
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Аршавин советует Кононову «остаться поработать на заводе КамАЗ»
Экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов может менять профессию в случае неудачи в кубковом матче с «КамАЗом».
Евро-футбол.ру 10:40
Происшествия
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Технологии
К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов
По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
Online47.ru 01:59
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Гаджеты
Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A, который можно назвать одним из самых дешевых в линейке.
Российская газета 08:08
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Шоу-бизнес
К Заворотнюк привезли ее годовалую дочь, пишут СМИ
В больницу к актрисе Анастасии Заворотнюк привезли ее годовалую дочку.
Радио Sputnik 10:59