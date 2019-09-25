Экономика

Наша версияНаша версияСообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы

S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.
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