Политика
Наша версияСообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы
S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.
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Похититель картины Куинджи получил три года колонии
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По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новые налоговые льготы распространяются на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров, терактов.
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Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
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Армия и оружие
Раскрыт смысл боев за стратегически бесполезную высоту в Донбассе
По словам Великородного, для Захарченко мемориал был важен прежде всего как память о тяжелых боях в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 07:49
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Лавров провел переговоры с Зеленским
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Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
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Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
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Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
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Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Шоу-бизнес
Программа Gradient покорила соцсеть
Ореанда-Новости 06:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия
Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
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Политика
Зеленский прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа
Владимир Зеленский ответил на вопрос представителей СМИ, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп.
RuNews24.ru 06:38
Политика
Путин назвал главный смысл государственного управления
Главный смысл госуправления заключается в достижении достойного уровня жизни граждан, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 07:27
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Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына
Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Футбол
«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России
Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
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Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
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В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Авто
В РФ отзывают 65 автомобилей Jeep Cherokee
Американская компания отзовет свои внедорожники на российском рынке Росстандарт сообщает о отзыве 65 внедорожников Jeep Cherokee в России, которые были реализованы в период с марта 2014 года по сегодняшний день.
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Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51