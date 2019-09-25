S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Общество Няня сына Меган Маркл попала на фото Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.

Наука Биполярное расстройство вызывает загрязненный воздух Американские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что психические расстройства у людей связаны с загрязнением окружающей среды, сообщает «МедикФорум».

Политика Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Игры «Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).

Авто Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).

Футбол Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти) Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Политика Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.

Футбол Гончаренко хочет дать шанс молодежи Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».

Космос «Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС Пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался в среду в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).

Футбол «Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги Добавим, что соперник Ливерпуля в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.

Наука Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.

Футбол Ибрагимович забил с отрицательного угла Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.