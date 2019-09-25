Политика
Наша версияСообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы
S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
WomanHit.ru 02:16
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Общество
Няня сына Меган Маркл попала на фото
Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru 05:28
Наука
Биполярное расстройство вызывает загрязненный воздух
Американские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что психические расстройства у людей связаны с загрязнением окружающей среды, сообщает «МедикФорум».
Live24 вчера в 02:34
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Игры
«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию
Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Футбол
Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 17:10
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru вчера в 13:52
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия 09:58
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Футбол
Гончаренко хочет дать шанс молодежи
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 10:56
Космос
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался в среду в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
ТАСС 15:59
Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги
Добавим, что соперник Ливерпуля в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.
Советский спорт 16:39
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Политика
Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47