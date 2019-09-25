Политика

Наша версияНаша версияСообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы

S&P 500 и Nasdaq показали худшие результаты за последний месяц. Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, обвалили американские фондовые индексы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп обрушил рынки

Lenta.ru02:55

Угроза импичмента Трампа оказывает давление на рынки

Газета.Ru12:15

Угроза импичмента Дональда Трампа увела вниз акции и биржевые индексы

РБК09:27

S&P 500 рекордно упал после сообщений об импичменте президента США

News.ru04:25

Уолл-стрит растет: Nasdaq снова преодолел отметку 8000 пунктов

REGNUM13:20

Американские фондовые индексы упали из-за новостей о возможном импичменте Трампа

Коммерсантъ00:51

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Ведомостивчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»

WomanHit.ru 02:16
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика

Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Финансы

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Общество

Няня сына Меган Маркл попала на фото

Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru 05:28
Наука

Биполярное расстройство вызывает загрязненный воздух

Американские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что психические расстройства у людей связаны с загрязнением окружающей среды, сообщает «МедикФорум».
Live24 вчера в 02:34
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Игры

«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию

Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия вчера в 08:09
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Футбол

Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)

Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 17:10
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия 08:02
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru вчера в 13:52
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия 09:58
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Политика

Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Общество

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Газета.Ru 16:39
Футбол

Гончаренко хочет дать шанс молодежи

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 10:56
Космос

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался в среду в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
ТАСС 15:59
Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги

Добавим, что соперник Ливерпуля в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.
Советский спорт 16:39
Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

РИА Новости 13:40
Футбол

Ибрагимович забил с отрицательного угла

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Политика

Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное