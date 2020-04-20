Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСообщения об отрицательных ценах на российскую нефть оказались ошибкой

По данным компании на вечер понедельника, 20 апреля, Brent стоила минус 3,5 доллара за баррель, российская Urals — минус три доллара за баррель. Ранее в понедельник стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель.
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Отрицательные цены на российскую нефть назвали ошибкой

Взгляд.ру12:42

Стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Московский Комсомолецвчера в 15:14

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

РБКвчера в 15:34

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

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Вслед за WTI в минус ушла российская Urals

Росбалтвчера в 15:21

Нефть российской марки Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара

Комсомольская правдавчера в 16:04

Цена нефти Urals стала отрицательной

Газета.Ruвчера в 15:10
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Пираты захватили судно c тремя россиянами на борту в Бенине

Трое россиян остаются на борту захваченного пиратами судна, сообщает посольство РФ в Бенине и Того.
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

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Экономика

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РБК 07:35
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

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Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
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Общество

В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд

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РИА Новости 12:21
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
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Футбол

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов сыграть в воротах, если такая необходимость возникнет.
Петербургский дневник 10:48
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати

Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Экономика

Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги

Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
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Здоровье

Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды

Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
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Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

В мире зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 12:36
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк на платформе "Армата" прошел первые испытания в Сирии.
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Экономика

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С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
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В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

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Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

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Общество

Покупатели в Краснодаре нашли в куличе презерватив

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В администрации Ленинградской области нашли коронавирус

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В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
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В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

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