Энергетика
Rambler News ServiceСтоимость российской нефти Urals стала отрицательной
Издание указывает, что падение стоимости на все сорта нефти произошло после того, как 20 апреля цена майских фьючерсов на нефть WTI стала отрицательной на Нью-Йоркской товарной бирже.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.РБКвчера в 15:34
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Нефть российской марки Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара
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