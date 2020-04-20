Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены $15,75. Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv.

с чего всё началось

По данным компании на вечер понедельника, 20 апреля, Brent стоила минус 3,5 доллара за баррель, российская Urals — минус три доллара за баррель. Ранее в понедельник стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель.

Сообщения об отрицательных ценах на российскую нефть оказались ошибкой

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