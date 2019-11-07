Происшествия
ИзвестияСообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными. Пилот лайнера случайно нажал на кнопку тревоги, сигнализирующую о попытке угона лайнера. Об этом сообщила авиакомпания Air Europa.
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В сети появилось видео из аэропорта Амстердама после сообщений о захвате самолета
Газета.Ruвчера в 16:13
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Футбол
Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
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Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
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Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка
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Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
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Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Политика
Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России
Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
Взгляд.ру 00:29
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В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 05 ноября в 08:12
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 05 ноября в 07:35
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Здоровье
Онколог рассказала, какие признаки указывают на рак легкого
Заместитель главврача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» в Уфе Дина Сакаева дала нашей редакции интервью и рассказала о признаках, указывающих на рак легкого.
UfacityNews.ru вчера в 20:00
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru 05 ноября в 05:44
Происшествия
Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
Газета.Ru вчера в 20:37
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Звезда призналась, что действительно похудела за год на 12 килограммов.
StarHit.ru 00:00
Политика
WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным
Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 23:04
Наука
Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей
Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Профиль 05 ноября в 09:15
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
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Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
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Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому»
Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.
News.ru 05 ноября в 11:07
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru вчера в 10:12
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В России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Футбол
Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
Sports.ru вчера в 16:11
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Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
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WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru 05 ноября в 16:37