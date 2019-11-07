Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными. Пилот лайнера случайно нажал на кнопку тревоги, сигнализирующую о попытке угона лайнера. Об этом сообщила авиакомпания Air Europa.

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

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