Происшествия

ИзвестияИзвестияСообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными. Пилот лайнера случайно нажал на кнопку тревоги, сигнализирующую о попытке угона лайнера. Об этом сообщила авиакомпания Air Europa.
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Голландский аэропорт Схипхол работает в штатном режиме

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Опубликовано видео последствий ложной тревоги в аэропорту Амстердама

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Сообщения о захвате самолёта в Амстердаме оказались ложными

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В сети появилось видео из аэропорта Амстердама после сообщений о захвате самолета

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ТАССвчера в 17:58
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Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии

Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru 05 ноября в 16:37
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