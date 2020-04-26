Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, после того как провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. 25 апреля распространились слухи о болезни Ким Чен Ына после перенесенной им операции на сердце.

Северокорейцы не реагируют на слухи о Ким Чен Ыне

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Футбол Тульскому «Арсеналу» - 36 лет Как сообщает ИА "Тульские новости" В воскресенье «Арсеналу» исполняется 36 лет.

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