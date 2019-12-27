НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.

с чего всё началось

В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках. Об этом сообщает региональное издание «Город55».

Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы

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