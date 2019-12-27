Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы

В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках. Об этом сообщает региональное издание «Город55».
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Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.
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