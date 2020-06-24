Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.

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Всемирно известный музыкант, сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира. Об этом он сказал в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT.

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