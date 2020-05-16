Экономика
ВедомостиСооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
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В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.Forbes05:31
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Политика
«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны
Совместный проект «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны мог бы стать важным фактором для взаимодействия Москвы и Вашингтона.
РБК 06:24
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Общество
Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом
Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом.
Ведомости 05:49
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Шоу-бизнес
У Ирины Пеговой на шоу «Танцы со звездами» отказала правая нога
У актрисы при подготовке одного из номеров отказала правая нога, но она вытерпела боль.
Дни24 06:00
Происшествия
Труп девочки и женщины нашли у дома на Верности
В субботу утром, 16 мая, у дома №6/1 по улице Верности (Калининский район) прохожие нашли два трупа - маленькой девочки и женщины, сообщает 78.ru.
Московский Комсомолец 06:43
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
Политика
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Против — пока что — двух организаций и нескольких физических лиц, которые подали на Китай в американские суды.
РИА Новости 01:00
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
Культуромания 05:43
Армия и оружие
«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт
Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
Транспорт
С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда
Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
Здоровье
Три отделения свердловского онкоцентра закрыли из-за коронавируса
Заболевание выявили у сотрудников и пациентов Три отделения Свердловского областного онкологического диспансера временно закрыты для приема пациентов из-за коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:33
Армия и оружие
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
РИА Новости 05:15
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 14 мая в 12:46
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Общество
Больше всего новых зараженных коронавирусом выявлено в Самаре
В Самарской области 38 из 79 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Самаре.
Коммерсантъ Самара 13 мая в 07:38
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Футбол
Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»
Газета.Ru 06:38
Здоровье
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Общество
В Астраханской области приступили к первому этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований проследить за исполнением первого этапа введения послаблений.
ГТРК Лотос 05:17