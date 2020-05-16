В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.

с чего всё началось

В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.

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