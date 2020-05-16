Общество
ВедомостиСооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.Forbes05:31
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Здоровье
В Свердловской области умер пятый человек с коронавирусом
Всего в Свердловской области подтверждено 2466 случаев коронавируса.
66.ru вчера в 03:42
Космос
Молодой горячий нептун мигрировал к своей звезде
Экзопланета K2-25b была открыта в 2015 году при помощи космического телескопа «Кеплер» и классифицирована как горячий нептун.
N+1 12:54
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 17:15
Общество
У подозреваемого в реабилитации нацизма нашли подписку на Навального
Как сообщает «Волгоградская правда.ру», полный тезка подозреваемого в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), который опубликовал нацистское фото на сайте акции «Бессмертный полк», житель Волгограда Денис Воронцов оказался сторонником местного штаба Навального.
Волга-Медиа 13:59
Происшествия
В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров
Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру 15:54
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Игры
Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima
Чемпионат вчера в 11:48
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций врачам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 15:32
Театры
Театральные премьеры в Петербурге перенесли на полгода
Генеральный директор театра музыкальной комедии в Петербурге Юрий Шварцкопф сообщил, что все премьеры театра перенесли на полгода.
АиФ Санкт-Петербург 10:42
Здоровье
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Общество
Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд
Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Ведомости вчера в 07:19
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
Авто
Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото
Стали известны технические параметры и особенности новинки паркетника Chery Tiggo 8. В частности, производитель перенял некоторые параметры от модели Tiggo 7 Pro, но не обошлось без индивидуальных особенностей, которые делают кроссовер еще более привлекательным для клиентов.
Faktom 07:18
Авто
В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 21:56
Общество
Минобрнауки отреагировало на сообщения о домогательствах в МГУ
Взгляд.ру вчера в 11:01
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости 18:03
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
Общество
Коронавирус выявили у 1622 российских военнослужащих
Коронавирус выявлен у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1216 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
РИА Новости 13:38
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Путин потребовал немедленно выплатить медикам апрельские надбавки
Напомним, что сегодня на совещании Владимир Путин возмутился ситуацией с доплатами медикам.
Российская газета вчера в 15:43
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26