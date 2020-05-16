Общество
ВедомостиСооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.Forbes05:31
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам
В Дагестане на доплаты медработникам в апреле-мае за работу с больными коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией выделено из федерального и республиканского бюджетов более 1,6 млрд рублей.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
Игры
Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек
Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру вчера в 13:33
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Футбол
Слуцкий возмущён тем, как «Локомотив» расстался с Сёминым
Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на решение руководства столичного «Локомотива» не продлевать трудовое соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру 08:22
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
Свердловские власти планируют восстановить плановые приемы в больницах
Правительство Свердловской области прорабатывает вопрос возвращения к плановым приемам в больницах в качестве ключевого направления дальнейшего ослабления особого режима, введенного из-за коронавируса.
ТАСС 09:19
Авто
Автомобили Skoda подешевели на 300 тысяч рублей
Чешский автопроизводитель марки Skoda продолжает радовать российскую аудиторию покупателей не только качественными машинами, но и приятной ценой.
Лезги газет 14 мая в 02:39
Общество
В Астрахани отменили пропуска и смягчили ограничения
Первое — пропуска отменяются с сегодняшнего дня, то есть с 16 мая.
Канал 7+ 06:22
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Происшествия
В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки
В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Политика
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ
Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
Культуромания 05:43
Авто
Новый Ford Explorer появился в Европе
Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
SpeedMe 03:31
Здоровье
В Краснодарском крае выздоровели 1139 человек с диагнозом коронавирус
1139 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 160 человек за последние сутки. 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Администрация Краснодарского края 04:03