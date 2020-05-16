Общество

ВедомостиВедомостиСооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
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с чего всё началось

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.
Forbes05:31

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Российский бизнесмен решил дать кредит сдавшемуся под напором властей США Дурову

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Большинство инвесторов TON планируют забрать 72% первоначальных инвестиций

ТАСС09:31

Сооснователь Qiwi заявил о предоставлении Дурову кредита на $17 млн

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Сооснователь Qiwi Солонин предоставит кредит Дурову вместо инвестиций в TON

Коммерсантъ07:38

Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Ведомости06:29

Сооснователь группы Qiwi согласился предоставить кредит Дурову после провала TON. «У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают»

Фонтанка.Ру06:17

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Forbes05:31
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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