Общество

ВедомостиВедомостиСооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
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с чего всё началось

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.
Forbesвчера в 05:31

Подробнее о событии

Российский бизнесмен решил дать кредит сдавшемуся под напором властей США Дурову

Lenta.ruвчера в 10:19

Большинство инвесторов TON планируют забрать 72% первоначальных инвестиций

ТАССвчера в 09:31

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Forbesвчера в 05:31

Сооснователь Qiwi заявил о предоставлении Дурову кредита на $17 млн

Компаниявчера в 06:42

Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Ведомостивчера в 06:29

Сооснователь группы Qiwi согласился предоставить кредит Дурову после провала TON. «У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают»

Фонтанка.Рувчера в 06:17

Сооснователь Qiwi Солонин предоставит кредит Дурову вместо инвестиций в TON

Коммерсантъвчера в 07:38
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Космос

Отложен запуск секретного американского космоплана

ToDay News Ufa вчера в 12:14
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera 14 мая в 07:11
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Армия и оружие

Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания

В ВС РФ испытали универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая обладает довольно большим функционалом осуществляемых работ.
Car.ru вчера в 03:22
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
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Общество

Семь человек с коронавирусом выздоровели в Кузбассе за сутки

Например, в Кузбассе на девяносто шесть выздоровевших умерли семь человек.
Кузбасс Сегодня 15 мая в 03:07
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Общество

Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня

Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские издания.
МИР 24 15 мая в 21:57
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Происшествия

Пропавшего Владимира Артамонова из Сызрани нашли мертвым

Ранее сообщалось, что 63-летний житель поселка Новообразцовое в Сызрани Владимир Артамонов 7 мая ушел в лес за грибами и не вернулся.
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Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
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Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
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Происшествия

В Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателей

РИА Новости 00:11
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Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут

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Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
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Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

RuNews24.ru 14 мая в 16:25
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Единоборства

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Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
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Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
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Экономика

В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Кьеллини назвал мастерским прием Рамоса против Салаха в финале ЛЧ-2018

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Политика

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
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Политика

В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

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Интерфакс 15 мая в 12:40
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
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Авто

Renault снимет с продажи Renault Espace

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Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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