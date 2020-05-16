Общество
ВедомостиСооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.Forbesвчера в 05:31
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Российский бизнесмен решил дать кредит сдавшемуся под напором властей США Дурову
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