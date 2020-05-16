Общество
КомпанияСооснователь Qiwi заявил о предоставлении Дурову кредита на $17 млн
Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин заявил, что решил переоформить в кредит свои инвестиции в криптопроект Павла Дурова TON. Их объем составил 17 миллионов долларов. Солонин инвестировал в блокчейн-платформу TON в 2018 году.
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с чего всё началось
В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.Forbes05:31
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Политика
Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия 09:24
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги
В первом поединке после возобновления сезона Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Шальке».
RT на русском 11:21
Происшествия
Больница Святого Георгия закупит аппараты ИВЛ из Германии
Больница Святого Георгия закупит 84 аппарата ИВЛ из Германии. Об этом в субботу, 16 мая, сообщается на сайте госзакупок.
Город+ 10:58
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ 07:31
Здоровье
Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса
Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.
Российская газета 11:24
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Известия 14 мая в 15:28
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
Происшествия
Охранник детской больницы в Петербурге порезал коллегу
В полицию увезли коллегу пострадавшего, 50-летнего охранника.
Московский Комсомолец 08:01
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru 07:28
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Экономика
Спрос на новостройки в России упал на 30%
Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%.
ТАСС вчера в 07:17