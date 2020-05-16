Общество

КомпанияКомпанияСооснователь Qiwi заявил о предоставлении Дурову кредита на $17 млн

Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин заявил, что решил переоформить в кредит свои инвестиции в криптопроект Павла Дурова TON. Их объем составил 17 миллионов долларов. Солонин инвестировал в блокчейн-платформу TON в 2018 году.
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с чего всё началось

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.
Forbes05:31

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Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Ведомости06:29

Большинство инвесторов TON планируют забрать 72% первоначальных инвестиций

ТАСС09:31

Сооснователь Qiwi Солонин предоставит кредит Дурову вместо инвестиций в TON

Коммерсантъ07:38

Сооснователь Qiwi заявил о предоставлении Дурову кредита на $17 млн

Компания06:42

Российский бизнесмен решил дать кредит сдавшемуся под напором властей США Дурову

Lenta.ru10:19

Сооснователь группы Qiwi согласился предоставить кредит Дурову после провала TON. «У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают»

Фонтанка.Ру06:17

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Forbes05:31
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В первом поединке после возобновления сезона Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Шальке».
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Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

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В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

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Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Спрос на новостройки в России упал на 30%

Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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