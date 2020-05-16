Общество
ВедомостиСооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн. В размещении тогда участвовали 175 инвесторов, которые в общей сложности вложили в проект $1,7 млрд. Дуров 12 мая объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.Forbes05:31
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Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам будут рассчитываться из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки ко времени, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.
РИА Новости 09:47
Здоровье
Главврача больницы уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей
Главврач больницы был уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам. сообщили ТАСС в региональном минздраве.
LentaChel.ru 02:20
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Авто
Hyundai рассказал о новинках для России
До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 10:30
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Музыка
Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран
Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14 мая в 10:17
Здоровье
«Через месяц мы вернемся к нормальной жизни», заявил Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что через месяц россияне смогут вернуться к нормальной жизни.
LentaChel.ru 07:39
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Сергея Плотникова в хабаровский "Амур", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Газета.Ru 10:00
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали частый симптом коронавируса у детей
Коронавирус у детей протекает чаще всего в легкой форме с появлением невысокой температуры, першением в горле, а также потерей обоняния.
Pro Город Владимир 09:00
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
Культуромания 05:43
Общество
В Греции открылись более 500 пляжей
Газета Metro 08:10
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:13
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Происшествия
Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Политика
Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет.
Петрозаводск говорит вчера в 12:08
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море.
Российская газета 07:15
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени
Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.
RT на русском вчера в 15:50