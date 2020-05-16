Общество

КомпанияКомпанияСооснователь Qiwi заявил о предоставлении Дурову кредита на $17 млн

Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин заявил, что решил переоформить в кредит свои инвестиции в криптопроект Павла Дурова TON. Их объем составил 17 миллионов долларов. Солонин инвестировал в блокчейн-платформу TON в 2018 году.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

В 2018 году Солонин вложил в TON $17 млн. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме $1,7 млрд. 12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием.
Forbes05:31

Подробнее о событии

Российский бизнесмен решил дать кредит сдавшемуся под напором властей США Дурову

Lenta.ru10:19

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Forbes05:31

Сооснователь Qiwi Солонин предоставит кредит Дурову вместо инвестиций в TON

Коммерсантъ07:38

Сооснователь Qiwi заявил о предоставлении Дурову кредита на $17 млн

Компания06:42

Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Ведомости06:29

Сооснователь группы Qiwi согласился предоставить кредит Дурову после провала TON. «У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают»

Фонтанка.Ру06:17

Большинство инвесторов TON планируют забрать 72% первоначальных инвестиций

ТАСС09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Футбол

«Локомотив» подтвердил коронавирус у Фарфана

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» информацию Telegram-канала «Мутко против» о том, что у форварда Джефферсона Фарфана обнаружен коронавирус.
Спорт-Экспресс 12:00
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
2,6K
Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru 03:16
9
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
Футбол

Холанд стал автором первого гола в Бундеслиге после паузы

Bobsoccer 10:04
Общество

СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске

Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 06:06
76
Общество

В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая

В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
5
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Газета.Ru 10:19
158
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
858
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
830
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
2K
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
70
Здоровье

Главврач больницы рассказала о лечении сложных случаев коронавируса

Взгляд.ру 11:55
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
348
Финансы

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
1,1K
Происшествия

Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
15
Общество

Вильфанд призвал россиян немного подождать теплой погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла.
МедиаПоток вчера в 12:45
13
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
172
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
9
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,7K
Здоровье

Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса

Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru 04:56
9
Политика

Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам

Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.
АМИТЕЛ вчера в 10:09
4K
Происшествия

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области

Новые случаи заражения выявлены в областном центре, из них два человека — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больнице.
REGNUM вчера в 07:07
19
Авто

Мировой авторынок в апреле упал на 45%

Автостат вчера в 08:56
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали частый симптом COVID-19 у детей

Чаще всего в тяжелой форме COVID-19 протекает в тех случаях, когда у ребенка имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другая серьезная хроническая патология.
Известия 02:18
17
Футбол

В Сети появились фотографии новой домашней формы «Реала»

Ранее были опубликованы фото новой домашней формы лондонского "Арсенала".
Soccer.ru 10:39
Здоровье

Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД

Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости 14 мая в 21:56
58
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
1,4K
Шоу-бизнес

Месси с женой снялись в клипе рэпера Residente

Пуэрториканский рэпер Residente опубликовал в своем ютуб-канале новый клип.
Бомбардир.ру 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное