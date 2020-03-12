Политика
ИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Авто
Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле
Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Мэннинг
В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу Wikileaks секретных данных.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:3
Армия и оружие
Польша: Су-57 не относится к пятому поколению
В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Хоккей
Директор «Металлурга»: Козун и О’Делл покинут клуб
Нападающие магнитогорского "Металлурга" Брэндон Козун и Эрик О'Делл покинут команду, сообщил РИА Новости первый вице-президент, директор хоккейного клуба Сергей Ласьков.
Общество
Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной XXI века»
Председатель российского правительства Михаил Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной XXI века».
Экономика
Аптекари назвали дорожающие из-за падения рубля товары
В Российской ассоциации аптечных сетей не нашли оснований для серьезного роста цен на лекарства из-за ослабления рубля.
Музыка
Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»
В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Экономика
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Кино
Фото: стартовали съёмки кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Автоспорт
Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен
Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
Второй угрозой врач назвал истощение медицинской системы.
Космос
Россия и Европа отложили совместную миссию на Марс
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Здоровье
Итальянские врачи заразились коронавирусом
Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Политика
ЕС осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.