Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

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Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

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Сооснователь «Яблока» подал заявление о выходе из партии после голосования по Конституции

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Владимир Лукин
Российский политик
Российский политик и учёный-историк, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 23 сентября 2016 года.
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