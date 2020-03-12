Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Интерфакс16:28

Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

РБК17:00

«Яблоко»: Лукин вышел из партии до голосования по изменению Конституции

Коммерсантъ17:45

Сооснователь «Яблока» подал заявление о выходе из партии после голосования по Конституции

URA.Ru17:15

Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из «Яблока»

РИА Новости18:36

«Его личная позиция совсем другая». Один из основателей покинул партию «Яблоко» после голосования за поправки в Конституцию

Фонтанка.Ру17:13

Сенатор Лукин вышел из «Яблока» после того, как поддержал обнуление президентских сроков

Znak.com17:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Кино

Опубликован трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Душа», посвященного философским вопросам о происхождении человеческих желаний, мыслей и амбиций.
Культуромания 09:52
Армия и оружие

Разведку у границ России вели за неделю 28 самолетов

За неделю вдоль границ РФ воздушную разведку провели 28 самолетов. Об этом сообщается в газете ВС страны «Красная звезда».
Аргументы и Факты 20:47
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания вчера в 09:41
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия 14:34
Футбол

Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

Спорт-Экспресс 11:51
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес

Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Дни24 вчера в 12:23
Происшествия

В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита.
ТАСС 22:30
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 22:40
Футбол

«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
LiveSport.ru 18:04
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru 20:15
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Политика

В Волгоградской области снова могут изменить время на московское

Волгоградская область, которая успела пожить по «самарскому» времени, снова может вернуться в московский часовой пояс.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:23
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК 22:56
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 10:00
Политика

Валентина Терешкова рассказала, кто попросил ее обнулить сроки Путина

Европейско-Азиатские новости вчера в 22:20
Автоспорт

Sky Sports подтверждает, что ГП Австралии не состоится

Вслед за Motorsport.com и рядом других изданий, получшивших эту информацию из заслуживающих доверия источников, о скором отмене Гран При Австралии зрителям сообщил и британский телеканал Sky Sports.
Motorsport.com Россия 15:14
Экономика

Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП

Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Чита.Ру 21:53
Общество

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Коммерсантъ 15:27
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport 16:47
Здоровье

В Китае за сутки коронавирусом заразились восемь человек

В мире коронавирусом заразились более 130 тыс. человек.
Коммерсантъ 23:20
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
RT на русском 17:29
Кино

Режиссеры фильма «Я иду искать» займутся перезапуском «Крика»

Серию слэшеров «Крик» снял режиссер Уэс Крэйвен. Первый фильм вышел в 1996 году, последний — в 2011 году.
Афиша Daily 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Лукин
Российский политик
Российский политик и учёный-историк, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 23 сентября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное