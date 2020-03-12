Политика
ИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Душа», посвященного философским вопросам о происхождении человеческих желаний, мыслей и амбиций.
Армия и оружие
Разведку у границ России вели за неделю 28 самолетов
За неделю вдоль границ РФ воздушную разведку провели 28 самолетов. Об этом сообщается в газете ВС страны «Красная звезда».
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Футбол
Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Происшествия
В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Политика
Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Футбол
«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Политика
В Волгоградской области снова могут изменить время на московское
Волгоградская область, которая успела пожить по «самарскому» времени, снова может вернуться в московский часовой пояс.
Общество
Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Политика
Валентина Терешкова рассказала, кто попросил ее обнулить сроки Путина
Автоспорт
Sky Sports подтверждает, что ГП Австралии не состоится
Вслед за Motorsport.com и рядом других изданий, получшивших эту информацию из заслуживающих доверия источников, о скором отмене Гран При Австралии зрителям сообщил и британский телеканал Sky Sports.
Экономика
Закупка 208 квартир закроет лишь 15% потребности в жилье для медиков в Забайкалье — КСП
Власти планирующейся закупкой 208 квартир в 2019-2021 годах закроют потребность в жилье для медиков в Забайкальском крае только на 14,8%, сообщалось 11 марта в группе Контрольно-счётной палаты региона в Facebook со ссылкой на отчёт.
Общество
Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы
Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Здоровье
В Китае за сутки коронавирусом заразились восемь человек
В мире коронавирусом заразились более 130 тыс. человек.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Кино
Режиссеры фильма «Я иду искать» займутся перезапуском «Крика»
Серию слэшеров «Крик» снял режиссер Уэс Крэйвен. Первый фильм вышел в 1996 году, последний — в 2011 году.