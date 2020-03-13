Политика
ИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Хоккей
Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Футбол
Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Футбол
У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Армия и оружие
Атомная подлодка США всплыла в Арктике
Как сообщается на сайте РИА Новости, атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая ледяной панцирь, в Арктике.
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Футбол
Федерация футбола Франции приостановила турниры
Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила о приостановке всех своих турниров. Данная директива вступает в силу с 13 марта.
Шоу-бизнес
Заменивший Шепелева ведущий «На самом деле» не понравился зрителям
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Общество
Последние новости о коронавирусе в России
Последние новости о коронавирусе в России Число заразившихся новым видом коронавируса в стране превысило 35 человек, заболевшие выявлены в 11 субъектах РФ.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Экономика
ФРС поддержит фондовой рынок США на $1,5 триллиона
12 марта пройдет первый аукцион на $500 млрд на трехмесячные сделки репо, а 13 марта рынку будут предоставлены $500 млрд для одномесячного репо и еще $500 млрд для трехмесячного.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Армия и оружие
США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
США наносят удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, в результате которой погибли американские военнослужащие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух официальных лиц.
Политика
Путин поддержал предложение об обнулении президентских сроков
Согласно предложению Терешковой, после вступления в силу нового Основного закона страны, действующий президент сможет снова избраться на пост главы государства либо, по словам Валентины Терешковой, нужно снять ограничение президентских сроков.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.