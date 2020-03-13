Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

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