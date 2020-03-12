Политика
ИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Шоу-бизнес
Заменивший Шепелева ведущий «На самом деле» не понравился зрителям
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Общество
В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
По сведениям источника ТАСС, инфицирована одна из сотрудниц постпредства Филиппин.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Назван срок окончания пандемии коронавируса
Китайские эксперты назвали срок завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Общество
Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» в Петербурге
В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Общество
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Шоу-бизнес
От парализованного актера Алексея Янина съехала жена
36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Происшествия
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
Армия и оружие
Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС
Технологии
Евросоюз законодательно решит проблему ремонта и дизайна гаджетов
Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.
Автоспорт
Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса
Пропуск гонки обусловлен коронавирусом: инфекция выявлена у одного из сотрудников коллектива, и McLaren решил не рисковать здоровьем других членов команды, болельщиков и соперников.
Экономика
Кудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Политика
Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Футбол
«Спартак» сказал, что Иличич им неинтересен, а вчера он положил покер в плей-офф ЛЧ»
Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Наука
Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир
Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Политика
Финский политолог оценил развитие отношений Москвы и Хельсинки
Несмотря на непростую международную обстановку, российско-финские международные отношения развиваются «крайне положительно», заявил Федеральному агентству новостей финский публицист Йохан Бекман.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.