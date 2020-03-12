Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Интерфакс16:28

Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

РБК17:00

Сооснователь «Яблока» подал заявление о выходе из партии после голосования по Конституции

URA.Ru17:15

В «Яблоке» объяснили выход из партии Лукина, голосовавшего за изменение Конституции

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«Его личная позиция совсем другая». Один из основателей покинул партию «Яблоко» после голосования за поправки в Конституцию

Фонтанка.Ру17:13

Сенатор Лукин вышел из «Яблока» после того, как поддержал обнуление президентских сроков

Znak.com17:09
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Заменивший Шепелева ведущий «На самом деле» не понравился зрителям

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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
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В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

По сведениям источника ТАСС, инфицирована одна из сотрудниц постпредства Филиппин.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Китайские эксперты назвали срок завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

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Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru 19:08
Общество

Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» в Петербурге

В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.
Pravda.Ru 09:18
Экономика

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

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РИА Новости 16:38
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета вчера в 02:50
Общество

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
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Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
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36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
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Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
РИА Новости 19:02
Армия и оружие

Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС

Военное обозрение вчера в 06:32
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Евросоюз законодательно решит проблему ремонта и дизайна гаджетов

Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.
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Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса

Пропуск гонки обусловлен коронавирусом: инфекция выявлена у одного из сотрудников коллектива, и McLaren решил не рисковать здоровьем других членов команды, болельщиков и соперников.
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Кудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Политика

Мосгордума поддержала поправки в Конституцию

В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
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«Спартак» сказал, что Иличич им неинтересен, а вчера он положил покер в плей-офф ЛЧ»

Было видно, что у Иличича есть все качества, чтобы заиграть в топ чемпионатах.
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Финский политолог оценил развитие отношений Москвы и Хельсинки

Несмотря на непростую международную обстановку, российско-финские международные отношения развиваются «крайне положительно», заявил Федеральному агентству новостей финский публицист Йохан Бекман.
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Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
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Владимир Лукин
Российский политик
Российский политик и учёный-историк, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 23 сентября 2016 года.
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