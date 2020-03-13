Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

РИА Новости02:49

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Интерфаксвчера в 16:28

Один из основателей «Яблока» сенатор Владимир Лукин вышел из партии на фоне голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы03:01

«Яблоко»: Лукин вышел из партии до голосования по изменению Конституции

Коммерсантъвчера в 17:45

Сооснователь «Яблока» подал заявление о выходе из партии после голосования по Конституции

URA.Ruвчера в 17:15

Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

РБКвчера в 17:00

Один из основателей «Яблока» Владимир Лукин вышел из партии

Дождь02:06
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Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
REGNUM вчера в 18:04
Энергетика

В «Роснефти» назвали уязвимые стороны Эр-Рияда в ценовой войне

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что экономика Саудовской Аравии является гораздо более зависимой от нефтяных доходов, чем российская.
Вестник Кавказа 03:30
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
РБК 03:21
Финансы

Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Известия 03:41
Экономика

Forbes сообщил, что 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Почти $78 млрд за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
ТАСС 02:32
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru вчера в 06:51
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Энергетика

Мировые цены на нефть уверенно растут

RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
Online47.ru 01:03
Экономика

Поддержать занятость населения Казахстана поручил Токаев

Нур-Султан, 13 марта 2020, 10:47 — REGNUM Не менее 300 млрд тенге ($746 млн) будет выделено на поддержку занятости в Казахстане.
REGNUM 03:47
Общество

Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске

Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 02:59
Общество

Непал отменил экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Власти Непала из-за распространения коронавирусной инфекции приостановили выдачу туристических виз и отменили экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.
Газета.Ru 02:45
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости вчера в 10:13
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Директор Агентства по противоракетной обороне Министерства обороны Соединенных Штатов вице-адмирал ВМС Джон Хилл заявил, что создание средств противоракетной обороны от России и Китая на данный момент не входит в планы руководства страны.
Военное дело 03:07
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина проехалась в московском метро на работу

Выяснилось, что Полина решила прокатиться до работы на московском метро и рассказала, сколько она весит сейчас.
RuNews24.ru 02:09
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Общество

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией

Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.
Фергана 11 марта в 13:27
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 11 марта в 09:41
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть 11 марта в 10:10
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:55
Здоровье

Врачи рассказали о начинающихся внезапно смертельных болезнях

Если стандартное лечение, направленное на избавление от простуды, не помогает, а все симптомы остаются, стоит насторожиться и не откладывая обратиться к врачу.
Портал Поиск вчера в 03:46
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ вчера в 07:30
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
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Владимир Лукин
Российский политик
Российский политик и учёный-историк, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 23 сентября 2016 года.
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