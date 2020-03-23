Экономика

РБКРБКСооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта. Об этом РБК сообщил представитель банка Антон Трифонов и подтвердила представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

РБК01:00

Газпромбанк подписал соглашение о продаже «А-Проперти» Авдоляна 49% Эльги

Ведомости02:05

Сооснователь Yota купит долю в Эльгинском месторождении

Накануне.Ru01:43

Газпромбанк продает компании «А-Проперти» 49% акций в Эльге

ПРАЙМ01:39

Газпромбанк продал 49 процентов Эльги

SakhaNews02:12

«Газпром» уходит в токены?

The Moscow Post02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

RuNews24.ru вчера в 18:31
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области сообщили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 02:24
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Известия вчера в 18:26
Общество

В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», – передает ТАСС текст документа.
Взгляд.ру 02:05
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Российская газета 21 марта в 03:42
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Здоровье

Коротко о коронавирусе в Екатеринбурге: первые заболевшие не за границей и закрытие кинотеатров

Заражаться коронавирусом начали в самом Екатеринбурге По информации источника Е1.RU, еще пяти горожанам готовятся подтвердить диагноз «коронавирус».
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Армия и оружие

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика

На Украину доставили тесты на коронавирус из Китая

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу тесты на коронавирус.
Lenta.ru 01:51
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Известия 00:47
Происшествия

В Приамурье медики встретили самолёт из Вьетнама

Благовещенск, 23 марта 2020, 02:41 — REGNUM Медики и специалисты Роспотребназора в аэропорту города Благовещенска встретили самолёт из Вьетнама, на борту которого находился 241 гражданин России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM вчера в 19:41
Общество

В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Российская газета 01:46
Авто

Bugatti представила шесть редчайших моделей

Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Rusargument вчера в 06:23
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:33
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru 00:23
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию

Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Bimru.ru вчера в 11:25
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru 21 марта в 22:23
Кино

Мультфильм «Вперед» выйдет раньше запланированной даты

Disney выпустит мультфильм «Вперед» раньше намеченного срока из‑за пандемии коронавируса.
Inc-news.ru вчера в 08:11
Единоборства

Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском вчера в 16:22
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru 21 марта в 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльгинское угольное месторождение
Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мечел
Российская компания
Глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Головной офис находится в Москве. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное