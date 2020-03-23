Экономика

КомпанияКомпанияГазпромбанк продаст сооснователю Yota 49% Эльги

Газпромбанк и компания «А-Проперти», принадлежащая сооснователю Yota Альберту Авдоляну, подписали соглашение и купле-продаже 49% Эльгинского угольного проекта.
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Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

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