Экономика

РБКРБКСооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта. Об этом РБК сообщил представитель банка Антон Трифонов и подтвердила представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова.
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Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

РБК01:00

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Коммерсантъ02:37

Газпромбанк подписал соглашение о продаже «А-Проперти» Авдоляна 49% Эльги

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SakhaNews02:12
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